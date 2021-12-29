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До 13 февраля дети не смогут попасть в Ленинградский зоопарк
Сегодня, 22:55
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До 13 февраля дети не смогут попасть в Ленинградский зоопарк

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На этот же срок приостанавливаются детские абонементные программы.

С 28 января по 13 февраля несовершеннолетние петербуржцы не смогут посетить Ленинградский зоопарк из-за коронавирусных ограничения. Об это сообщает "АиФ Петербург" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Кроме этого, на этот же срок приостанавливаются детские абонементные программы. Сотрудники зоопарка просят посетителей с пониманием отнестись к введенным мерам.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке сотрудники слепили снеговиков для японских макак. Японские макаки – единственные приматы Ленинградского зоопарка, которые в холода не переезжают в крытый павильон.

Фото: Вконтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: абонементы, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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