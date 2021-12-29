В Ленинградском зоопарке сотрудники слепили снеговиков для японских макак

Японские макаки – единственные приматы Ленинградского зоопарка, которые в холода не переезжают в крытый павильон.

Работники Ленинградского зоопарка слепили для семейства японских макак снеговиков и установили много душистых елей в их просторном жилище. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.



Японские макаки – единственные приматы Ленинградского зоопарка, которые в холода не переезжают в крытый павильон. Естественная среда обитания этих зверьков – холодные края. Они живут в Японии, где прекрасно выдерживают морозы до -20 градусов.

Однако, по словам специалистов, эти животные очень умны, они не станут разгуливать по снегу в морозы, если в том нет надобности. Японские макаки предпочитают греться в своих внутренних домиках, которые хорошо утеплены. К слову, к снеговикам и елям обезьяны отнеслись скептично.

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Видео: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК