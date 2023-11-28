В Ленинградском зоопарке показали уставшую парагвайскую анаконду

Не только люди к концу недели устают от тяжелых будней.

Устают к концу недели не только люди, но и животные. Сотрудники Ленинградского зоопарка показали забавное видео в своем Telegram-канале, где от тяжелых будней "с ног валится" парагвайская анаконда.

"Парагвайская анаконда как описание всех нас в конце недели. Когда пришёл домой, надеясь переделать кучу дел, но что-то пошло не так..." Пресс-служба Ленинградского зоопарка

На видео можно заметить, что рептилия сначала бодро ползет вверх по стене своего террариума, но внезапно срывается вниз.

Отметим, что длина взрослых парагвайских анаконд достигает 3,5 метров. Эти змеи питаются млекопитающими, рыбами и птицами. К человеку анаконды агрессивны, но если они небольших размеров, то опасности нет.

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Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк