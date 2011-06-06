Ленинградский зоопарк показал трапезу эму Василия Ивановича

Он угощался сочными листьями.

В Ленинградском зоопарке показали, как эму Василий Иванович в теплый день, 10 сентября, угощается сочными листьями.

Для нашего пернатого друга зелень – не только вкусное лакомство, но и возможность освежиться. Ведь родом он из кустарниковых зарослей и травянистых саванн Австралии. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Кроме того, Василий Иванович легко справляется с температурой благодаря своим удивительным перьям: они мягкие, рыхлые, длинные, удерживают воздух, создавая естественную защиту от жары. Из-за них фигура птицы напоминает стог сена.

Ранее в учреждении показали лису Джинжер.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка