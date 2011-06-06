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Ленинградский зоопарк показал трапезу эму Василия Ивановича

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Он угощался сочными листьями.

В Ленинградском зоопарке показали, как эму Василий Иванович в теплый день, 10 сентября, угощается сочными листьями. 

Для нашего пернатого друга зелень – не только вкусное лакомство, но и возможность освежиться. Ведь родом он из кустарниковых зарослей и травянистых саванн Австралии.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Кроме того, Василий Иванович легко справляется с температурой благодаря своим удивительным перьям: они мягкие, рыхлые, длинные, удерживают воздух, создавая естественную защиту от жары. Из-за них фигура птицы напоминает стог сена. 

Ранее в учреждении показали лису Джинжер. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, птица эму
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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