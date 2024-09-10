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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали лису Джинжер

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Рыжая красавица учреждения игрива и неугомонна.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка жителям Петербурга 9 сентября показали лисичку Джинжер. 

Рыжая красавица учреждения игрива и неугомонна. Она любит затаиваться в коробках, прятать своего любимого плюшевого ежика и гулять на поводке. 

Загляните в Ленинградский зоопарк и посмотрите на обаятельную лисицу. Гарантируем: Джинжер зарядит вас позитивом на всю неделю!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали султанку, устроившую себе спа-день.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, лиса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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