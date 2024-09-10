В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали лису Джинжер

В пресс-службе Ленинградского зоопарка жителям Петербурга 9 сентября показали лисичку Джинжер.
Рыжая красавица учреждения игрива и неугомонна. Она любит затаиваться в коробках, прятать своего любимого плюшевого ежика и гулять на поводке.
Загляните в Ленинградский зоопарк и посмотрите на обаятельную лисицу. Гарантируем: Джинжер зарядит вас позитивом на всю неделю!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее в зоопарке показали султанку, устроившую себе спа-день.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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