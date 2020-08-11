В Ленинградском зоопарке показали султанку, устроившую себе спа-день

У этих птиц особенные отношения с водой.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 8 сентября петербуржцам показали султанку, которая решила устроить себе спа-день.

У этих птиц особенные отношения с водой: они обитают во влажных тростниковых зарослях, болотах и на берегах водоемов Африки, Австралии и Евразии.

Эта птица легко узнаваема благодаря своему яркому оперению и необычной внешности. Европейские султанки обладают насыщенно-синим или фиолетовым оперением с металлическим отливом, австралийские имеют черный оттенок на спине, у африканских местами можно заметить зеленый цвет. Их яркий покров контрастирует с красным клювом, лбом и длинными алыми ногами с вытянутыми пальцами на лапах. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали начали обновлять вольер для японских макак.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка