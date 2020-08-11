В Ленинградском зоопарке показали султанку, устроившую себе спа-день

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 8 сентября петербуржцам показали султанку, которая решила устроить себе спа-день.
У этих птиц особенные отношения с водой: они обитают во влажных тростниковых зарослях, болотах и на берегах водоемов Африки, Австралии и Евразии.
Эта птица легко узнаваема благодаря своему яркому оперению и необычной внешности. Европейские султанки обладают насыщенно-синим или фиолетовым оперением с металлическим отливом, австралийские имеют черный оттенок на спине, у африканских местами можно заметить зеленый цвет. Их яркий покров контрастирует с красным клювом, лбом и длинными алыми ногами с вытянутыми пальцами на лапах.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее в учреждении показали начали обновлять вольер для японских макак.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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