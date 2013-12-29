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В Ленинградском зоопарке начали обновлять вольер для японских макак

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Семье теперь требуется больше места после рождения потомства.

Японские макаки встречают осень в обновленном уличном вольере. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Семья приматов мама Мия и папа Киото недавно обрели потомство, теперь у них трое малышей — Кайко, Акира и Сабуро. Старый вольер уже не вмещает многочисленную семью, поэтому в зоопарке приступили к обновлению их места жительства. Начали реконструкцию с домика японских макак. 

В первую очередь семейству установили качели, четыре массивных дерева, около 15 веток ивы, сеть канатов и семь свежих спилов лиственницы. Чтобы макаки привыкли к "новинкам", на всех этих объектах спрятали угощения: шампиньоны, огурцы, зелень, салат, кабачки и лимоны. 

Отмечается, что обновление вольера будет проводиться постепенно. После двух недель привыкания к новому месту специалисты продолжат его усовершенствовать.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке в семействе капибар произошло пополнение.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, японские макаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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