В Ленинградском зоопарке начали обновлять вольер для японских макак

Семье теперь требуется больше места после рождения потомства.

Японские макаки встречают осень в обновленном уличном вольере. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Семья приматов мама Мия и папа Киото недавно обрели потомство, теперь у них трое малышей — Кайко, Акира и Сабуро. Старый вольер уже не вмещает многочисленную семью, поэтому в зоопарке приступили к обновлению их места жительства. Начали реконструкцию с домика японских макак.

В первую очередь семейству установили качели, четыре массивных дерева, около 15 веток ивы, сеть канатов и семь свежих спилов лиственницы. Чтобы макаки привыкли к "новинкам", на всех этих объектах спрятали угощения: шампиньоны, огурцы, зелень, салат, кабачки и лимоны.

Отмечается, что обновление вольера будет проводиться постепенно. После двух недель привыкания к новому месту специалисты продолжат его усовершенствовать.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке в семействе капибар произошло пополнение.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка