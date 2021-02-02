В Ленинградском зоопарке отметили 7-летие сервала Теда

Как сообщили сотрудники, Теду подарили кусочек свежего мяса, а также игрушки.

В Ленинградском зоопарке отпраздновали седьмой день рождения сервала Теда. В 2015 году 4-месячного малыша подарили зоопарку в городе на Неве.

Как сообщили сотрудники, Теду подарили кусочек свежего мяса, а также игрушки – втулки, бумажные пакеты, коробки и мячики. Также специалисты рассказали, что у этих животных отменное обоняние, и оно любят эфирные масла.

Сервал Тед не любит скопления людей у его вольера, поэтому наблюдать за ним лучше со стороны, тогда, возможно, он не будет прятаться.

Также в зоопарке по 24 апреля проходит конкурс на имя для лемура.

Видео: ВКонтакте / Лениградский зоопарк