С 24 марта по 24 апреля рядом с вольером в павильоне "Приматы" будет стоять специальный ящик, в который можно будет опустить записку с вариантом имени для лемура и своими контактными данными.

Ленинградский зоопарк объявляет конкурс на имя для лемура. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

В мае 2021 года в семействе кошачьих лемуров произошло пополнение. Однако из-за особенностей этого вида животных пол малыша удалось определить совсем недавно. Это оказалась девочка. По словам сотрудников зоопарка, она очень активная, а из еды больше всего любит сельдерей и сухофрукты.

С 24 марта по 24 апреля рядом с вольером в павильоне "Приматы" будет стоять специальный ящик, в который можно будет опустить записку с вариантом имени для лемура и своими контактными данными. Итоги подведут 27 апреля, результаты будут опубликованы на официальной странице Ленинградского зоопарка ВКонтакте.

Ранее появилось видео, как охотится хамелеон в Ленинградском зоопарке.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк