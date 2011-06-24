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Появилось видео, как охотится хамелеон в Ленинградском зоопарке

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Рептилии достаточно всего 1/20 секунды, чтобы поймать муху. 

В официальной группе "Ленинградского зоопарка" опубликовали видео, как охотится хамелеон. Как рассказали сотрудники, они питаются различными насекомыми.

На записи видно, что для охоты ящерица использует длинный клейкий язык со своеобразной присоской на конце. Примечательно, что рептилии достаточно всего 1/20 секунды, чтобы поймать муху. 

У некоторых хамелеонов язык в длину в два раза больше, чем длина тела. За три секунды ящерица может поймать до четырех насекомых. Сотрудники зверинца добавили, что хамелеоны "потрясающие охотники".

Ранее Ленинградский зоопарк объявил вакансию катальщика на лошадях. Сотрудник должен катать детей и взрослых на лошадях и пони, а также помогать конюхам в уходе.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк
 

 

Теги: ленинградский зоопарк, охота, рептилии, хамелеон, ящерица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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