Ленинградский зоопарк объявил вакансию катальщика на лошадях

Сотрудник должен катать детей и взрослых на лошадях и пони, а также помогать конюхам в уходе.

В Ленинградский зоопарк требуется конюх-катальщик на лошадях, сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 15 марта.

В выходные дни сотрудник будет катать детей и взрослых на пони и лошадях, а по будням помогать конюхам ухаживать за животными.

В вакансии уточнили, что предполагается 8-часовой рабочий день, и 2 выходных будут на неделе, поскольку суббота и воскресенье – обязательные рабочие дни.

Зоопарк готов рассмотреть кандидатов без без опыта работы и специализированных навыков. Главное ограничение – возраст, принимают только старше 18 лет.

Будущему работнику обещают официальное трудоустройство, полный социальный пакет и премии.

Фото: Ленинградский зоопарк / Вконтакте