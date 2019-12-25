Ленинградский зоопарк объявил вакансию катальщика на лошадях

В Ленинградский зоопарк требуется конюх-катальщик на лошадях, сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 15 марта.
В выходные дни сотрудник будет катать детей и взрослых на пони и лошадях, а по будням помогать конюхам ухаживать за животными.
В вакансии уточнили, что предполагается 8-часовой рабочий день, и 2 выходных будут на неделе, поскольку суббота и воскресенье – обязательные рабочие дни.
Зоопарк готов рассмотреть кандидатов без без опыта работы и специализированных навыков. Главное ограничение – возраст, принимают только старше 18 лет.
Будущему работнику обещают официальное трудоустройство, полный социальный пакет и премии.
Фото: Ленинградский зоопарк / Вконтакте
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