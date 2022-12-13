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Петербуржцам рассказали, почему они замечают снегирей только зимой
Сегодня, 8:30
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Петербуржцам рассказали, почему они замечают снегирей только зимой

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Они успешно гнездятся в парках Пушкина, Павловска, Старого Петергофа и даже в скверах в центре Петербурга.

Автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков объяснил петербуржцам, почему мы замечаем снегирей только зимой.

Немногие знают, что эти птицы живут у нас круглый год! Они успешно гнездятся в парках Пушкина, Павловска, Старого Петергофа и даже в скверах в центре Петербурга. Зимой присутствие снегирей можно определить и по их хорошо узнаваемым криком: "Пиньк". Поют, а точнее, устраивают перекличку и самца и самки.

Павел Глазков, биолог

К весне снегири разбиваются на пары и становятся молчаливыми, поэтому редко попадаются на глаза. Уже весной и летом птицы находятся в густых кронах деревьев, поэтому их сложнее заметить.

Также Павел Глазков напомнил, что самки снегиря выглядит заметно скромнее. Именно она насиживает яйца, и ее серо-бурая грудка лучше маскирует птицу от хищников. Самец же в это время преданно кормит и поит свою избранницу.

Ранее в Ленобласти у лисиц начался гон.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: птицы, снегири
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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