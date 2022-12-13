В Ленобласти у лисиц начался гон

Стартует гон в середине февраля, а заканчивается в начале апреля.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области у лисиц начался гон. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари о паре" Павел Глазков.

Стартует гон в середине февраля, а заканчивается в начале апреля. В это время самцы, а их называют лисовинами, активно ищут себе невест. Самки тоже не остаются в стороне: для привлечения к себе внимания они делают пахучие метки, и время от времени громко и очень специфично кричат. Павел Глазков, биолог

Лисовины на весь период размножения образуют стабильную пару с одной самкой. После спаривания они остаются с ней в ожидании родов, а затем помогают растить лисят, пока они не начнут вести самостоятельный образ жизни.

В Ленинградской области обитают чуть более трёх тысяч, а в Петербурге около 50 лисиц.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков