Эксперт предупредил, что лисицы будут чаще появляться в Петербурге в феврале

У животных начнется брачный период.

Биолог Павел Глазков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о том, что в феврале лисицы могут зачастить с визитами в Петербург. Возможно, их можно будет увидеть и в центре города. Недавно подобный случай уже был.

По словам эксперта, обычно лисицы живут на пустырях, однако в брачный период они могут оказаться и в другой местности. Они становятся менее осторожными и потому выходят в люди. Романтичный период обычно начинается в феврале. После этого животные будут посвящать все свое время семье.

Самцы лисицы – семьянины. Всю беременность самец находится рядом с самкой и полностью помогает ей выращивать потомство. При этом, если он погибает, лисицы-холостяки, которые не успели обзавестись семьей, приходят в вдовой лисице. Они дерутся за право стать отчимом ее детенышей. После победитель берет на себя ответственность за ее потомство. Павел Глазков.

Ранее Piter.TV писал о том, что более 120 лебедей впервые не захотели улетать на зимовку в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков