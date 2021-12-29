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Эксперт предупредил, что лисицы будут чаще появляться в Петербурге в феврале
Сегодня, 16:25
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Эксперт предупредил, что лисицы будут чаще появляться в Петербурге в феврале

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У животных начнется брачный период.

Биолог Павел Глазков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о том, что в феврале лисицы могут зачастить с визитами в Петербург. Возможно, их можно будет увидеть и в центре города. Недавно подобный случай уже был. 

По словам эксперта, обычно лисицы живут на пустырях, однако в брачный период они могут оказаться и в другой местности. Они становятся менее осторожными и потому выходят в люди. Романтичный период обычно начинается в феврале. После этого животные будут посвящать все свое время семье. 

Самцы лисицы – семьянины. Всю беременность самец находится рядом с самкой и полностью помогает ей выращивать потомство. При этом, если он погибает, лисицы-холостяки, которые не успели обзавестись семьей, приходят в вдовой лисице. Они дерутся за право стать отчимом ее детенышей. После победитель берет на себя ответственность за ее потомство.

Павел Глазков. 

Ранее Piter.TV писал о том, что более 120 лебедей впервые не захотели улетать на зимовку в Ленобласти. 

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: животные, лисицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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