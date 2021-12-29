На льду Невы заметили пару лисиц

Необычными гостями заинтересовались вороны.

Днем 18 января в центре Петербурга заметили двух лисиц. Животные попали в объектив камеры зоолога Павла Глазкова, автора канала "Каждой твари по паре".

Хищницы решили отдохнуть на льду Невы, между мостами Александра Невского и Большеохтинским. По словам Глазкова, необычными гостями заинтересовались вороны. Самые смелые подлетали примерно на метр. За час скопилось около сотни птиц, они пытались нападать на лис.

Зоолог рассказал, что животные лежали на снегу, свернувшись клубком. Возможно, это была пара.

Ранее двух лисиц заметили на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Павел Глазков