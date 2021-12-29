На проспекте Обуховской Обороны заметили двух лисиц

Одна убежала сразу, как только к ней подошли люди с камерой.

В ночь на 17 января жители Петербурга заметили на берегу Невы двух лисиц. Животные гуляли по проспекту Обуховской Обороны.

По словам очевидцев, одна из лисиц убежала сразу, как только к ней подошли люди с камерой. Вторая какое-то время сидела у дороги, а затем решила последовать за своей "напарницей".

Сначала я увидел два зеленых глаза. И пушистый хвост! Сразу понял, что это лиса, но не мог поверить, пока поближе не подошел. Рассказал один из очевидцев

Ранее мы писали, что камера "Лахта Центра" сняла красочный рассвет над облаками.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Константин Андропов