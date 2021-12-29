Камера "Лахта Центра" сняла красочный рассвет над облаками

В пасмурный зимний день восход солнца был скрыт от глаз петербуржцев.

Петербуржцам показали красочное видео с рассветом над облаками. Восход солнца сняла камера "Лахта Центра". Видео появилось на странице небоскреба в Instagram.

В Петербурге всегда солнечно. Просто мы не всегда это видим из-за облаков. Рассказали горожанам

На опубликованных кадрах можно увидеть "плюшевый" ковер из облаков. Сквозь него пробивается солнце. В пасмурный день рассвет был скрыт от глаз петербуржцев. Однако благодаря камере на самом высоком здании Петербурга горожане смогли полюбоваться красочной картинкой.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде на крещенской неделе.

Видео: Instagram / lakhtacenter