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Петербуржцам рассказали о погоде на крещенской неделе
Сегодня, 7:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали о погоде на крещенской неделе

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Крепких морозов в ближайшие семь дней не ожидается.

Стало известно, какая погода будет в Петербурге на крещенской неделе. По словам синоптиков центра "Фобос", в городе потеплеет, пройдет мокрый снег.

В течение семи ближайших дней столбики термометров будут находиться в пределах от – 1 до +2 градусов, что теплее нормы. Однако перед самим Крещением, 18 января, в городе ожидается кратковременное похолодание до –7 градусов.

Православная церковь ежегодно празднует Крещение 19 января. В этот день принято купаться в проруби. Главная традиция праздника – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Считается, что святая вода обладает чудодейственными свойствами и способна снимать порчу и исцелять от болезней.

Ранее мы писали, что в Тихвине волк разорвал кролика на глазах у местных жителей.

Фото: pexels.com

Теги: крещение, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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