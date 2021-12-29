В Тихвине волк разорвал кролика на глазах у местных жителей

Жители Ленобласти переживают за свои жизни.

В Ленобласти волк разорвал кролика на глазах у жителей. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано Тихвин".

В Садах Кайвакса на девятой улице люди запечатлели волка, яростно поедавшего кролика. Анонимный автор, "Подслушано Тихвин"

Свидетель случившегося рассказал, что хищника не смогли напугать даже люди, которые наблюдали за ситуацией издалека. Дикое животное не побоялось и автомобилей.

Жители Тихвина переживают за свои жизни. Они призывают местных быть аккуратными в темное время суток.

Ранее на Piter.tv сообщили, что биолог Павел Глазков показал, в каких гнездах отдыхают кабаны.

Фото: ВКонтакте / Подслушано Тихвин