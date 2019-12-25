Биолог Павел Глазков показал, в каких гнездах отдыхают кабаны

Гнездостроительство характерно не только для птиц.

Биолог Павел Глазков показал гнезда, которые вьют кабаны в период холодов. Фотографии были сделаны во Всеволожском районе в Ленобласти.

Зимой кабаны – как и другие животные – тратят много энергии на обогрев и поиск пищи. Чтобы восстановить силы и хорошенько отдохнуть, они сооружают себе утепленные гнезда. Павел Глазков.

Чаще всего гнезда появляются под большими елями. Животные выбирают высокие места в хорошим обзором, чтобы к ним незаметно не могли подобраться волки.

Еловые лапы кладут, чтобы было теплее. В сооружении комфортного лежбища участвует вся семья. При этом гнездо может быть как коллективным, так и индивидуальным. Число веток может достигать нескольких тысяч, толщина подстилки — до полуметра.

Ранее Piter.TV показал, как кабаны гуляют по дачным участкам в Приморске.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков