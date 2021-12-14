Видео: банда кабанов разгуливает по дачным участкам в Приморске

Жители Приморска (Ленобласть) заметили банду кабанов, разгуливающих на территории СНТ "Солнечная поляна". Об этом 12 декабря горожане рассказали в социальных сетях.
Приморчане будьте осторожны, по СНТ "Солнечная Поляна" шастают кабаны.
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Судя по видео, животные явно знали, куда держали путь. Они достаточно уверенно двигались в неизвестном направлении. Пользователи в комментариях под постом предположили, что кабаны отправились к людям, чтобы подкрепиться их дачными плодами.
В последний раз семейство кабанов петербуржцы видели на Выборгском шоссе.
Видео: ВКонтакте / Интересный Приморск / Alexander Shanin
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