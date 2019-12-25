В Подмосковье и ряде других регионов России началось массовое нашествие волков

В SHOT рассказали о том, почему дикие звери выходят к человеку.

Волки всё чаще появляются рядом с жилыми домами в российских регионах. Соответствующее заявление сделали журналисты Telegram-канала SHOT. В СМИ пояснили, что дикие животные нападают на домашних питомцев и создают угрозу для местного населения. Авторы публикации уточнили, что с начала осени на территории Московской области лесных хищников заметили как минимум десять раз. При этом сообщения о встречах с опасными гостями поступают также от граждан из Ленинградской и Тюменской областей, Екатеринбурга и других субъектов страны.

В Подмосковье волков видели в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры. Информацию о росте числа обращений местных жителей ранее предоставил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. На границе Московской и Владимирской областей дикого зверя недавно заметил подписчик ТГ-канала SHOT.

Предположительно, хищники выходят к населённым пунктам, а также бродят по дорогам и заходят в частный сектор из-за поисков пищи. Среди возможных причин такого поведения эксперты называют доступность пищевых отходов, миграцию особей перед зимовкой и вырубку лесов. В отдельных регионах России власти обсуждают меры по регулированию численности волков, в том числе отстрел зверей в охотничьих угодьях.

Женщина спаслась в подъезде от волка, появившегося на улицах Ленобласти.

Фото: pxhere.com