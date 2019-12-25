Женщина спаслась в подъезде от волка, появившегося на улицах Ленобласти

Волк погнался за женщиной с собакой возле жилых домов в Ленобласти.

В поселке Дружная Горка Ленинградской области волк вышел к жилым домам и погнался за женщиной с собакой. Спастись от хищника ей удалось в подъезде. Об этом сообщает 78.ru, передает spb.aif.ru.

Зверя заметили вечером 10 октября на улице Введенского. Примерно в 22:50 волк появился возле магазина напротив дома № 15. В это время рядом находились люди с детьми и собаками.

По словам местной жительницы, очевидцы пытались прогнать животное криками, но хищник не уходил. Позже волк переместился на улицу Здравомыслова, где заметил женщину с крупной собакой и бросился за ней. Женщина успела добежать до подъезда и укрыться внутри.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV