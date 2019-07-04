В Петербурге и Ленобласти заметили лань и кабана

Различные районы города и 47-ого региона посетили необычные гости.

Различные районы Петербурга и Ленобласти посетили необычные гости — дикие животные, такие как кабан и благородная лань. Интернет-пользователи поделились видеозаписями встреч с ними, одна из которых опубликована сообществом "Девяткино онлайн" в социальной сети "ВКонтакте".

Видео запечатлело, как на стройплощадке поселка Бугры Всеволожского района ленинградской области появилось грациозное животное — лань. Проворно пройдя по лесной тропинке, она приблизилась к человеку, попробовала лакомство, предложенное ей оператором, и аккуратно лизнула его руку.

Другое удивительное видео снято в Приморском районе Петербурга, вблизи микрорайона Юнтолово. Там очевидцы увидели кабана, неспешно бродившего по покрытой снегом местности. Дикий зверь невозмутимо обследовал пространство, совершенно игнорируя присутствие человека поблизости.

Видео: ВКонтакте / Девяткино онлайн | Мурино