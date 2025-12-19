Волки устроили нашествие на СНТ Лужского района

Волки посещают поселения юга области уже давно, но в последние недели активность хищников резко усилилась.

Южные районы Ленинградской области столкнулись с неожиданной проблемой: поселковые улицы и дачи буквально окружили волки. Звери свободно проникают в населенные пункты, попадают на видеокамеры наблюдения и устрашающе охотятся ночами во дворах частных домов. Волки становятся виновниками гибели домашних питомцев, вызывая страх у местных жителей, вынужденных осторожно передвигаться по улицам после наступления сумерек. Проблему описал spb.aif.ru.

Волки посещают поселения юга области уже давно, но в последние недели активность хищников резко усилилась. Жители садоводческих товариществ, расположенных в Лужском районе, регулярно наблюдают как одиноких особей, так и целые стаи, действующие агрессивно и нагло. Особо напряжённая ситуация возникла в садоводческом массиве "Мшинская", где за последнюю неделю зафиксировано несколько смертей домашних собак. Последний случай произошел совсем недавно: четвероногий любимец погиб, будучи найден растерзанным прямо посреди дороги.

Видео с присутствием хищников появилось в сети 14 января. Записи с камер видеонаблюдения запечатлели группу из минимум трех волков, совершенно непринужденно гуляющих неподалеку от жилых построек.Пользователи соцсетей предупреждают соседей о повышенной опасности.

Многие местные жители откровенно опасаются выходить из домов после наступления темноты, боясь стать жертвой нападения диких животных. Пользователи жалуются, что волки совершенно не реагируют на яркий свет фар автомобилей и продолжают совершать ночные походы вдоль улиц и дворов.

Резонансное нападение на собаку вызвало сильнейший страх у жителей поселка. Многие написали о присутствии большого количества волков на территории села и обратились за помощью к специалистам. Пока реакция властей неясна, но активисты сетуют, что меры реагирования недостаточны. В соцсетях мнения расходятся: одни говорят, что волки обитают тут много десятилетий, редко приближаясь к жилью, другие утверждают, что ситуация изменилась коренным образом. Пользователь с ником Николай поведал журналистам, что видел целую стаю из пятнадцати волков.

Особый резонанс вызвал инцидент, произошедший в СНТ "Тельмановец", о котором написал портал 47news. Там якобы волки напали на женщину с собакой, вызвав серьезные опасения за жизнь людей. Представитель местной охотничьей службы подтвердил наличие проблемы, сказав, что внимательно следит за каждым случаем встречи с животными, но подробности о судьбе собак предпочёл оставить без комментариев.

Эксперты указывают, что случаи проникновения волков ближе к людям объясняются зимней бескормицей и близостью лесов или природоохранных зон. Животные теряют инстинктивную осторожность и способны пойти на контакт с человеком. Чтобы обезопасить себя при столкновении с диким животным, рекомендуется избегать резких движений, постараться сохранить спокойствие и отступать спиной вперёд, пытаясь выглядеть внушительнее, например, широко распахнуть верхнюю одежду или поднять руки вверх. Нельзя кричать, размахивать руками или фотографировать близко хищника.

Специалистам рекомендовано немедленно информировать соответствующие органы о появлении волков, стараться не привлекать животных едой, оставлять мусор закрытым и не выгуливать домашних животных без поводка и сопровождения. Постоянная готовность и своевременное оповещение помогают службам вовремя среагировать и минимизировать угрозу, предотвращая превращение человеческой жизни в постоянный стресс и ожидание несчастья.

