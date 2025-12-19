  1. Главная
Дорожные службы Ленобласти работают в усиленном режиме из-за снегопада
Вчера, 23:34
На дорогах Ленинградской области задействованы 600 работников и 400 единиц техники.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщил о продолжении усиленного режима работы уборочных служб в связи с устойчивой зимней погодой и прогнозируемыми осадками.

На ежедневную очистку автомобильных дорог региона задействовано более шестисот специалистов. Количество используемой специальной техники превышает четыреста единиц. В парке техники задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. Работы проводятся в круглосуточном режиме для поддержания проезжей части в нормативном состоянии. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Ленинградской области продолжится выпадение снежных осадков. Также ожидается образование гололедных явлений.

Дорожные службы призвали водителей транспортных средств к повышенной внимательности на дорогах. Аналогичная рекомендация дана пешеходам.

Фото: Piter.TV (Юлия Фролова)

