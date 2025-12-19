Лед с крыши фуры: кто отвечает за ущерб и как водителям защитить себя зимой

Если ледяная плита повредила автомобиль, действовать нужно быстро и последовательно.

Зимний сезон на дорогах приносит не только снег и гололед, но и менее очевидную, при этом крайне опасную угрозу — ледяные пласты, которые срываются с крыш грузовых автомобилей. В плотном городском потоке или на загородной трассе такая глыба может в одно мгновение оказаться на лобовом стекле легковушки, приведя к серьезным повреждениям автомобиля и травмам пассажиров.

По данным портала 110km.ru, многие водители недооценивают этот риск. Даже если проезжая часть визуально очищена, на фуре впереди может оставаться плотный слой снега или льда. При резком торможении, разгоне или перестроении он легко отрывается. Поэтому в зимних условиях особенно важно держать увеличенную дистанцию и не пытаться обгонять грузовики без необходимости.

Если ледяная плита все же повредила автомобиль, действовать нужно быстро и последовательно. В первую очередь стоит зафиксировать номер грузовика, по возможности найти свидетелей и вызвать сотрудников ГИБДД. Эти данные помогут установить виновную сторону и обратиться за возмещением ущерба в страховую компанию владельца грузового транспорта. Если же фура скрылась и установить ее не удалось, рассчитывать можно только на собственный полис КАСКО — без него компенсацию получить крайне сложно.

По правилам дорожного движения ответственность за техническое состояние машины лежит на водителе. Перед выездом он обязан убедиться, что на крыше нет снега и льда. Для этого на части стоянок и автозаправок оборудованы специальные площадки для безопасной очистки грузовиков. Однако таких мест пока немного, и многие водители ими не пользуются, рискуя безопасностью окружающих.

Юристы подчеркивают: если из-за неубранного льда произошло ДТП с пострадавшими, ответственность может выйти за рамки административных штрафов и стать уголовной. Закон расценивает подобную халатность как серьезное нарушение, способное повлечь тяжелые последствия.

Зимние поездки требуют повышенного внимания от всех участников движения. Один незамеченный кусок льда на крыше грузовика может обернуться аварией и изменить чью-то жизнь. Поэтому осторожность, дистанция и соблюдение правил остаются главными союзниками водителей в холодное время года.

Фото: unsplash (Roberto Hanas)