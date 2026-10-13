Медведи в Нижегородской области могут залечь в спячку в конце ноября

У медведей нет строгого календаря подготовки к зиме.

В Нижегородской области медведи, вероятно, начнут впадать в зимнюю спячку во второй половине ноября или в начале декабря. Сроки зависят от температуры воздуха, появления снежного покрова и того, успели ли животные накопить достаточно жира. Об этом NewsNN рассказал эколог Асхат Каюмов.

По словам специалиста, у медведей нет строгого календаря подготовки к зиме. Животные выбирают подходящее место для берлоги, а затем ориентируются на погодные условия. Важно успеть укрыться до того, как землю покроет снег, однако в Нижегородской области он каждый год выпадает в разное время — иногда уже в конце ноября, а иногда только в начале декабря.

Теплая осень также может отодвинуть начало спячки. Как объяснил Каюмов, в холодную погоду обменные процессы у медведей замедляются, а при относительно высоких температурах животные продолжают оставаться активными. Поэтому они могут дольше перемещаться по лесам в поисках пищи.

Еще один важный фактор — запасы жира. Если еды недостаточно, медведю потребуется больше времени, чтобы подготовиться к зиме. Сейчас звери активно ищут ягоды, яблоки и другие доступные источники питания. По словам эколога, сами по себе люди обычно не представляют для них интереса, пока не мешают добывать корм.

Этой осенью встречи с медведями уже вызывали беспокойство у жителей Нижегородской области. В Шахунском округе люди неоднократно сообщали о появлении диких животных рядом с жилыми домами. Медведей также замечали в других муниципалитетах региона. По имеющимся данным, пострадавших нет.

На фоне участившихся встреч с хищниками региональное министерство лесного хозяйства объявило о мерах по регулированию их численности, в том числе об увеличении лимитов на отстрел.

Фото: unsplash (Becca)