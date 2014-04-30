Лисы все чаще стали выходить в Петербург с похолоданием

Важно помнить, что лисы – дикие животные, нельзя их подкармливать.

С похолоданием лисы зачастили в Петербург: недавно рыжую заметили в Сестрорецке. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

В целом рыжие плутовки стали чаще появляться в городах, и это связано как минимум с двумя факторами, отметил специалист. Во-первых, спрос на мех этого пушного зверя сейчас практически сведен к нулю, во-вторых, в результате борьбы с бродячими собаками численность последних резко сократилась, а они не пускали лисиц в мегаполисы.

С понижением температуры лисицы будут появляться в городах еще чаще. На днях рыжая плутовка наведалась средь бела дня в Сестрорецк. Цель ее визита – еда. Хотя лисицы и не спят зимой, осенью они стараются запастись жирком: в холодное время года лишним он точно не будет. й Павел Глазков, биолог

Важно помнить, что лисы – дикие животные, нельзя их подкармливать.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Ольга Тен)