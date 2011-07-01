  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медведь замечен в деревне Тисколово в Ленобласти
Сегодня, 16:27
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Медведь замечен в деревне Тисколово в Ленобласти

0 0

Эти животные продолжают набирать жир для зимнего сна и в поисках еды могут заходить в населенные пункты.

В Кингисеппском районе Ленобласти был замечен медведь. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал биолог Павел Глазков. 

Эти животные продолжают набирать жир для зимнего сна и в поисках еды могут заходить в населенные пункты. Чаще их интересуют яблоки и мед. На днях косолапый заглянул в деревню Тисколово, находящуюся в природном заказнике "Кургальский". 

При встрече с медведем нельзя убегать, рекомендуют специалисты. Это провоцирует к нападению. Важно увеличить себя в размере: можно поднять над головой рюкзак, куртку или палку, при этом отходите, увеличивая расстояние. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом глухари дерутся из-за камней. Птицы готовятся к зиме. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков) 

Теги: кингисеппский район, медведь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии