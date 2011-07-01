Медведь замечен в деревне Тисколово в Ленобласти

Эти животные продолжают набирать жир для зимнего сна и в поисках еды могут заходить в населенные пункты.

В Кингисеппском районе Ленобласти был замечен медведь. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал биолог Павел Глазков.

Эти животные продолжают набирать жир для зимнего сна и в поисках еды могут заходить в населенные пункты. Чаще их интересуют яблоки и мед. На днях косолапый заглянул в деревню Тисколово, находящуюся в природном заказнике "Кургальский".

При встрече с медведем нельзя убегать, рекомендуют специалисты. Это провоцирует к нападению. Важно увеличить себя в размере: можно поднять над головой рюкзак, куртку или палку, при этом отходите, увеличивая расстояние.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков)