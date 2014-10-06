Под Петербургом глухари дерутся из-за камней. Птицы готовятся к зиме

Пернатые выбирают максимально крепкие камушки.

Видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла во Всеволожском районе Ленобласти, как глухари дерутся из-за камней. Эти птицы готовятся к зиме, сообщил специалист.

Все животные в лесу сейчас делают заготовки: бобры складируют ветки, медведь набирает подкожный жир, чтобы залечь в берлогу. А глухарь запасается камнями.

Причем копит глухарь их не где-нибудь, а прямо у себя в желудке! До наступления заморозков глухари торопятся заглотить как можно больше мелких камушков – ученые называют их гастролитами. Зимой гастролиты будут жизненно необходимы глухарю, ведь они помогут ему размельчать и переваривать хвою. Павел Глазков, биолог

Пернатые выбирают максимально крепкие камушки. К зиме в желудке глухаря должно быть около 1 тыс. отборных гастролитов.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре