На стройплощадку газоперерабатывающего завода в Кингисеппском районе доставили модульную компрессорную станцию

В Ленинградской области продолжается строительство крупнейшего химического центра по глубокой переработке углеводородов. В первоначальные планы входила закупка зарубежного технически сложного оборудования, но в 2022 году компании Японии, Италии, Южной Кореи отказались от контрактных обязательств, и к поставкам пришлось срочно привлекать отечественных производителей. Теперь можно с уверенностью констатировать, что критические сложности в реализации проекта остались позади. К концу 2024 года была завершена планировка участка и заливка фундаментов, и строители совершили переход к наземным работам.

Первая очередь завода по сжижению и переработке газа запланирована к сдаче в 2026 году. Для выполнения строительных работ на объект была доставлена и установлена модульная компрессорно-азотная станция Energa–12 российского производителя ГК "ЭнергоПроф". Столичная компания - ведущий отечественный поставщик энергетического оборудования собственной разработки и сборки. Под брендом ЭнергоГранум выпускаются промышленные винтовые компрессоры и агрегаты воздухоподготовки. В составе компании есть цех производства теплоизолированных контейнеров на цельносварном каркасе.

Специалисты ГК "ЭнергоПроф" смогли реализовать проект и доставить оборудование на объект всего за 90 календарных дней. Модульная станция укомплектована двумя винтовыми компрессорами ЭнергоГранум с пропускной способностью более 56 тыс л/мин, азотным генератором и системой комплексной воздухоподготовки.

Фото: ГК "ЭнергоПроф"