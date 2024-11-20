Это произошло из-за снижения уровня воды в Неве.

В Петербурге крейсер "Аврора" сел на мель из-за снижения уровня воды в Неве вечером 20 ноября. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На гидропосте около Горного института самый высокий показатель обмеления реки зафиксирован на -56 сантиметров от ординара, а у Кронштадтского футштока – порядка -61 сантиметра.

Считается, что сгон ниже 30 сантиметров от ординара становится заметен на реках и каналах города. В ближайшие часы ветер в Санкт-Петербурге и окрестностях будет разворачиваться на юго-восточный, а затем и на южные румбы и ослабевать, а уровень воды начнет повышаться и вернется к более привычным отметкам. Михаил Леус, специалист погодного центра "Фобос"

Ранее из-за сильного ветра в Петербурге объявляли "желтый" уровень опасности.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)