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В Петербурге крейсер "Аврора" сел на мель
Сегодня, 8:27
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В Петербурге крейсер "Аврора" сел на мель

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Это произошло из-за снижения уровня воды в Неве.

В Петербурге крейсер "Аврора" сел на мель из-за снижения уровня воды в Неве вечером 20 ноября. Об этом пишет "Петербургский дневник"

На гидропосте около Горного института самый высокий показатель обмеления реки зафиксирован на -56 сантиметров от ординара, а у Кронштадтского футштока – порядка -61 сантиметра. 

Считается, что сгон ниже 30 сантиметров от ординара становится заметен на реках и каналах города. В ближайшие часы ветер в Санкт-Петербурге и окрестностях будет разворачиваться на юго-восточный, а затем и на южные румбы и ослабевать, а уровень воды начнет повышаться и вернется к более привычным отметкам. 

Михаил Леус, специалист погодного центра "Фобос" 

Ранее из-за сильного ветра в Петербурге объявляли "желтый" уровень опасности. 

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов) 

Теги: крейсер аврора, уровень воды в неве
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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