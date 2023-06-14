Из-за ветра и гололеда в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в Смольном.
По данным Росгидрометцентра, с 09:00 20 ноября до 09:00 21 ноября на дорогах города возможны гололедно-изморозевые отложения. Местами ожидается налипание мокрого снега.
Также сегодня с 10:00 до 23:00 будет сильный ветер: его порывы достигнут 15-18 м/с.
Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.
Пресс-служба Смольного
А температура воздуха в среду составит +1…+3 градуса.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)
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