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Из-за ветра и гололеда в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 9:31
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Из-за ветра и гололеда в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

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Местами ожидается налипание мокрого снега.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, с 09:00 20 ноября до 09:00 21 ноября на дорогах города возможны гололедно-изморозевые отложения. Местами ожидается налипание мокрого снега. 

Также сегодня с 10:00 до 23:00 будет сильный ветер: его порывы достигнут 15-18 м/с. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. 

Пресс-служба Смольного 

А температура воздуха в среду составит +1…+3 градуса. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер) 

Теги: гололёд, желтый уровень опасности, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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