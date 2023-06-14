Из-за ветра и гололеда в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

Местами ожидается налипание мокрого снега.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, с 09:00 20 ноября до 09:00 21 ноября на дорогах города возможны гололедно-изморозевые отложения. Местами ожидается налипание мокрого снега.

Также сегодня с 10:00 до 23:00 будет сильный ветер: его порывы достигнут 15-18 м/с.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Пресс-служба Смольного

А температура воздуха в среду составит +1…+3 градуса.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)