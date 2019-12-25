Житель Ленобласти добился компенсации после перелома из-за гололеда у подъезда

Счета управляющей компании арестовали из-за долга перед пострадавшим от гололеда.

В Кингисеппском районе Ленинградской области управляющая компания выплатила 300 тыс. рублей местному жителю, который получил закрытый перелом после падения на обледеневшем тротуаре у подъезда. Деньги взыскали судебные приставы после ареста банковских счетов организации. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Инцидент произошел прошлой зимой. Мужчина вышел из подъезда вместе с семьей и поскользнулся на покрытом льдом участке асфальта, который не обработали противогололедными материалами. Он не смог самостоятельно подняться, поэтому потребовалась помощь скорой помощи. Врачи диагностировали закрытый перелом. Пострадавшего госпитализировали, после чего он проходил амбулаторное лечение и реабилитацию.

Во время судебного разбирательства установили, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание придомовой территории. Участок асфальта возле входа в парадную остался необработанным. Суд обязал организацию выплатить компенсацию морального вреда и возместить судебные расходы на общую сумму 300 тыс. рублей.

Компания не исполнила решение добровольно. Тогда судебные приставы Кингисеппского районного отделения арестовали ее банковские счета. После поступления средств на депозитный счет отделения деньги перечислили пострадавшему.

В регионе фиксировали и другие подобные случаи. Ранее жительница Колпино получила 100 тыс. рублей компенсации за перелом плеча после падения на льду. Кроме того, с начала года одна организация в Колпинском районе выплатила почти 250 тыс. рублей еще трем пострадавшим от гололеда.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти арестовали двух молодых иностранцев из Казахстана за поджог вышки связи.

Фото: Piter.tv