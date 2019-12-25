Зимой на улицах Петербурга будут меньше сыпать соли при гололеде

Зимний режим работы техники в городе стартует с 1 ноября.

Власти Петербурга планируют уменьшить объемы использования соли при уборке улиц зимой по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщил председатель на пресс-конференции в "Интерфаксе" глава Комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Он отметил, что к предстоящей зиме дорожные службы запаслись 139 тысячами кубометров хлорида натрия, а также достаточным количеством гранитной крошки. Особое внимание уделили подготовке персонала: сотрудников дополнительно проинструктировали, чтобы исключить избыточное применение соли. В прошлом году такие ситуации возникали, в том числе из‑за технических неполадок уборочной техники.

Отдельное правило коснулось зон с зелеными насаждениями: там от использования соли намерены полностью отказаться. Для устранения гололеда в этих местах будут применять гранитную крошку. Общая площадь территорий, которые предстоит обслуживать городским службам Петербурга, составляет порядка 330 миллионов квадратных метров. Для уборки улично‑дорожной сети подготовили 1,6 тысячи единиц техники, еще 420 машин задействуют в парках и садах.

Зимний режим работы техники в Санкт-Петербурге стартует с 1 ноября. Предприятия уже позаботились о комфорте сотрудников, закупив для них утепленную спецодежду и оборудовав помещения для отдыха.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году травматизм на улицах Петербурга уменьшился на 44%.

Фото: Piter.TV