В 2026 году травматизм на петербургских улицах уменьшился на 44%

Глава комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко накануне ответил на вопросы по уборке города на пресс-конференции в информагентстве "Интерфакс". Так, по его словам, этой зимой травматизм на улицах уменьшился на 44% в сравнении с 2024-2025 годами.

К 1 февраля зафиксировано 1,9 тыс. случаев, за аналогичный период прошлой зимы – 3,5 тыс. случаев.

Иногда жители жалуются, что видят соль "на сухом асфальте". Отметим, во-первых, что сухой он лишь при беглом взгляде. В нашем климате даже при отсутствии снега в условиях высокой влажности гололед образовывается быстро. Во-вторых, при применении любого вида противогололедного материала важно соблюдать норму расходования. В случае превышения норм с работниками, которые допустили нарушение, проводятся профилактические беседы, дополнительные занятия по знанию регламента. Пресс-служба Смольного

Фото: Piter.TV