Китайские авто заняли 54% рынка новых машин в Петербурге

По итогам зимы в Северной столице более половины объявлений о продаже новых автомобилей пришлось на бренды из КНР.

Петербургский рынок новых автомобилей по итогам зимнего сезона продемонстрировал доминирование китайских производителей. Аналитики платформы "Авито Авто" подсчитали, что доля предложений от брендов из Поднебесной достигла 54 процентов от общего числа объявлений.

Однако в рейтинге потребительских предпочтений первое место удержала отечественная марка. Lada привлекла 22,6 процента внимания потенциальных покупателей. В тройку самых востребованных брендов также вошли Haval с 13,8 процента и Jetour с 4,7 процента. Далее в списке расположились Belgee, Chery, Geely, Changan и Tenet.

Самой популярной моделью новой машины в городе стала Lada Granta. В пятерку лидеров также попали Haval Jolion, Lada Vesta, Haval M6 и Lada Niva Travel. Замыкают десятку наиболее востребованных моделей Belgee X50, Lada Largus, Solaris HC, Lada Niva Legend и Jetour Dashing.

Средняя стоимость нового легкового автомобиля по итогам зимы составила 3,45 миллиона рублей. Заметнее всего за год подешевела модель Belgee X70, потерявшая почти 14 процентов цены и опустившаяся до 2,7 миллиона. Также снизились ценники на Haval H5 и Haval M6. При этом самой предлагаемой российской маркой на платформе остается Lada с долей в 13 процентов.

Ранее мы сообщали, что объем авторынка в РФ упал на 7,8% впервые за 10 лет.

Фото: pxhere.com