В Петербурге подведены итоги первой в истории зимней навигации

В Петербурге завершена первая в истории города зимняя навигация. С декабря 2025 года по март по Неве перевезли почти 4 тыс. пассажиров.
По информации Смольного, для швартовки судов задействовали причал "Петропавловская крепость" на Мытнинской набережной. Жителям и гостям Северной столицы предлагали разнообразные программы: новогодние экскурсии на теплоходах ледового класса и прогулки на инновационных судах на воздушной подушке. Все маршруты зарегистрированы в государственной информационной системе "Перечень маршрутов водного транспорта".
Расширение экскурсионных возможностей закладывает основу для укрепления статуса Петербурга как морской и туристической столицы России.
Александр Беглов, губернатор
Ранее мы рассказывали о том, что с 23 марта на реках Ленобласти стартуют ледовзрывные работы. Такое решение приняли по результатам облета и мониторинга ледовой и паводковой обстановки.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все