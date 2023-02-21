В Петербурге подведены итоги первой в истории зимней навигации

В Петербурге завершена первая в истории города зимняя навигация. С декабря 2025 года по март по Неве перевезли почти 4 тыс. пассажиров.

По информации Смольного, для швартовки судов задействовали причал "Петропавловская крепость" на Мытнинской набережной. Жителям и гостям Северной столицы предлагали разнообразные программы: новогодние экскурсии на теплоходах ледового класса и прогулки на инновационных судах на воздушной подушке. Все маршруты зарегистрированы в государственной информационной системе "Перечень маршрутов водного транспорта".

Расширение экскурсионных возможностей закладывает основу для укрепления статуса Петербурга как морской и туристической столицы России. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что с 23 марта на реках Ленобласти стартуют ледовзрывные работы. Такое решение приняли по результатам облета и мониторинга ледовой и паводковой обстановки.

Фото: пресс-служба Смольного