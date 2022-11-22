В Петербурге расширили систему контроля качества воды в Неве

Поверхностные источники водоснабжения подвержены значительным колебаниям качества воды.

Петербург расширил систему раннего оповещения и контроля состояния качества воды в Неве. Решение направлено на защиту здоровья и комфорта горожан, сообщили 14 мая в комитете по энергетике.

Поверхностные источники водоснабжения подвержены значительным колебаниям качества воды. Наибольшая нагрузка приходится на водоисточники, которые расположены в границах мегаполисов. На водозаборных сооружениях внедрены безреагентные спектрофотометры: теперь в цифровую систему "Водоканала" подключены еще шесть водозаборов выше по течению Невы. Так, контроль стал не точечным, а протяженным.

Установленные безреагентные спектрофотометры работают круглосуточно, в режиме реального времени и одновременно отслеживают основные показатели качества воды: мутность, цветность, температуру, органический углерод, нитраты и другие параметры. Пресс-служба комитета по энергетике

Ранее мы рассказывали о том, что счетчики помогли петербуржцам сэкономить воду за 30 лет.

Видео: комитет по энергетике Петербурга