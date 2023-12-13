Счетчики помогли петербуржцам сэкономить воду за 30 лет

Сейчас горожанин тратит в среднем 132 литра в сутки. Экономить помогают установка счетчиков и внедрение бережливого производства на предприятиях.

Среднесуточное потребление воды одним жителем Санкт-Петербурга сегодня составляет 132 литра, и этот показатель продолжает снижаться. За последние тридцать лет горожане сократили расход воды практически вдвое. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Максим Лукьянчук в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ключевую роль в столь заметном снижении сыграли два фактора. Первый — установка приборов учета в жилых домах. Когда люди видят реальные объемы потребления, они начинают сознательно экономить. Второй фактор — внедрение бережливого производства на предприятиях, которое также повлияло на общую городскую статистику.

