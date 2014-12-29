  1. Главная
Компания девушек отравилась в заведении общепита в Петроградском районе
Сегодня, 14:47
45
Трое из посетительниц пожаловались на сильную боль в животе.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства отравления группы девушек после ужина в заведении общепита в Петроградском районе. 

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, трое из посетительниц пожаловались на сильную боль в животе, а одну из них нашли без сознания в ванной и госпитализировали в больницу. По словам девушек, серьезно пострадала их беременная подруга. 

В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что колледж "Звездный" перевели на дистанционку из-за массового отравления учащихся. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: отравление, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

