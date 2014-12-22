Колледж "Звездный" перевели на дистанционку из-за массового отравления учащихся

В петербургском колледже после обеда в столовой отравились студенты.

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления учащихся колледжа "Звездный" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным следствия, 29 октября несколько студентов петербургского колледжа "Звездный" почувствовали недомогание после посещения столовой и обратились за медицинской помощью. Следственный отдел по Московскому району города организовал доследственную проверку. Роспотребнадзор сообщил о 7 зарегистрированных случаях острой кишечной инфекции, двое пострадавших остаются в инфекционных стационарах. Проверка показала, что питание в колледже обеспечивала компания "Аурум плюс", в деятельности которой выявлены грубые нарушения санитарных норм.

В связи с инцидентом учебное заведение временно переведено на дистанционный формат обучения. По словам студентов, проблемы с питанием возникали и ранее — учащиеся жаловались на неудовлетворительное качество блюд и антисанитарию.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что намерена направить обращения в Следственный комитет и Роспотребнадзор, чтобы добиться тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверяет массовое отравление студентов городского колледжа.

Фото: пресс-служба СК РФ