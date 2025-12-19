Школу в Невском районе перевели на дистанционку из-за инфекции

Инфекционная вспышка в школе №39 привела к карантину и проверке СК.

Школу №39 Невского района Санкт-Петербурга временно перевели на дистанционный формат обучения после выявления случаев инфекционного заболевания, ситуацией заинтересовались следственные органы. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Учащиеся 5–11-х классов школы №39 будут обучаться дистанционно 5 и 6 февраля. Для учеников начальных классов с 1 по 4 занятия организованы по индивидуальным учебным планам в удалённом формате. Все платные образовательные услуги в указанный период отменены. Решение принято по распоряжению Роспотребнадзора после регистрации шести случаев инфекционного заболевания. Пять заболевших являются учащимися школы, один — педагог. Все заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Администрация образовательного учреждения запланировала проведение санитарной обработки помещений 6 февраля. Родители учащихся были уведомлены классными руководителями. В Следственном комитете сообщили, что в ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о том, что более 25 детей почувствовали недомогание после приёма пищи в школьной столовой. По словам родственников, часть детей была госпитализирована с симптомами отравления.

