Семь человек госпитализированы после вспышки кишечной инфекции в Петербурге

В школе Невского района выявили очаг кишечной инфекции.

В Санкт-Петербурге приостановили образовательный процесс в школе Невского района из-за регистрации случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников. Как сообщили в надзорном ведомстве, в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе номер тридцать девять Невского района был сформирован очаг острой кишечной инфекции. В связи с этим специалисты начали санитарно эпидемиологическое расследование.

По состоянию на 4 февраля 2026 года зарегистрировано семь случаев заболевания среди учащихся и работников школы. Все заболевшие были госпитализированы в инфекционные стационары. У трех человек лабораторно подтвержден норовирус. Организатором питания в образовательном учреждении является акционерное общество "Комбинат социального питания Волна".

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование заболевших и контактных лиц, осуществляется отбор проб водопроводной воды, продовольственного сырья, готовой пищевой продукции, а также смывов с объектов внешней среды. В помещениях школы выполняются дезинфекционные мероприятия.

Дополнительно специалисты проводят оценку мероприятий, направленных на обеспечение качества и безопасности питьевой воды. Это связано с установленным фактом аварийной ситуации на сетях государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", обеспечивающего холодное водоснабжение школы. С целью предотвращения дальнейшего распространения инфекционного заболевания Межрегиональным управлением Роспотребнадзора вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий. Образовательный процесс в школе номер тридцать девять Невского района был приостановлен с 18 часов 00 минут 4 февраля 2026 года.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)