Вспышка простуды заставила приостановить обучение в школах и садах Петербурга

В Петербурге сокращается число школьных карантинов.

В Санкт-Петербурге временно приостановлены занятия в 14 школьных классах и 6 детсадовских группах из-за роста заболеваемости ОРВИ и сезонных инфекций. При этом общая ситуация с распространением вирусов в городе постепенно улучшается, сообщает Комитет по образованию.

По данным ведомства, количество классов, переведённых на карантин, уменьшилось по сравнению с концом сентября. Тогда случаев заболевания среди школьников фиксировалось значительно больше.

В детских садах ситуация противоположная — число закрытых групп немного увеличилось. Эксперты объясняют это особенностями осеннего вирусного сезона и более уязвимым иммунитетом детей младшего возраста.

Роспотребнадзор отмечает, что за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился на 4,3%. В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе оценивается как стабильная.

Фото: Piter.tv