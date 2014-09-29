Гонконгский и свиной грипп "атакуют" в Петербург этой осенью

Глава комздрава Сарана предупредил об отсутствии коллективного иммунитета и призвал горожан успеть с вакцинацией до зимнего пика.

Эпидемический сезон 2025/2026 в Санкт-Петербурге будет характеризоваться циркуляцией двух подтипов вируса гриппа А: "свиного" А (H1N1) и "гонконгского" А (H3N2). Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Оба штамма известны способностью вызывать тяжелые осложнения, сообщил он. H1N1, вызвавший пандемию 2009 года, особенно опасен для молодых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. H3N2, впервые выявленный в конце 1960-х, чаще приводит к госпитализации пожилых людей.

Несмотря на то что современные варианты вирусов часто переносятся легче, они могут вызывать характерные симптомы: высокую температуру, головную и мышечную боль, выраженную слабость и диарею. Андрей Сарана, председатель городского комитета по здравоохранению

Как пишет 78.кг, в России грипп диагностируется редко — лишь 0,2% проб дали положительный результат. Однако в Петербурге уже лабораторно подтверждены 56 случаев, а специалисты НИИ гриппа выделили живой вирус A (H3N2). Это свидетельствует о том, что возбудитель уже циркулирует в городе, а до начала активной волны остались считанные недели.

Главной проблемой комитет здравоохранения называет недостаточный уровень вакцинации. Привиты лишь около 27% петербуржцев, тогда как для сдерживания эпидемии требуется охват не менее 60–63%. Для его достижения в городе необходимо привить более 3,5 миллионов человек.

В поликлиниках доступны обновлённые вакцины "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс", состав которых соответствует рекомендациям ВОЗ. В ведомстве напоминают, что иммунитет формируется за 2–4 недели, поэтому оптимальное время для прививки — сентябрь-октябрь, однако вакцинация в ноябре-декабре также остается эффективной для защиты от зимнего пика заболеваемости.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)