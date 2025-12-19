  1. Главная
Следственный комитет начал проверку из-за отравления школьников в Петербурге
Сегодня, 21:52
Более 25 учеников школы в Невском районе пожаловались на симптомы.

Следственные органы проводят проверку сведений о массовом отравлении детей после посещения столовой школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга. Поводом для процессуальной проверки стали публикации о недомогании более чем 25 учащихся образовательного учреждения. По данным СМИ, ухудшение самочувствия у детей зафиксировано после обеда в школьной столовой. Родители сообщали о симптомах, характерных для ротавирусной инфекции.

Часть детей была доставлена в медицинские учреждения для оказания помощи. Также сообщалось о временном переводе школьников на дистанционный формат обучения для проведения санитарной обработки помещений.

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Piter.TV: вспышка простуды заставила приостановить обучение в школах и садах Петербурга. 

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области

