В Петербурге 20 ноября будет ветрено и до +3 градусов

Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди.

В середине рабочей недели Северная столица будет ощущать влияние передней части активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком Балтийского моря. В регионе будет облачно и ветрено, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 20 ноября в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4°. Ветер восточный 6-11 м/с, с порывами 13-18 м/с.

В четверг ожидается без существенных осадков и +1…+3 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)