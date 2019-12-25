В Петербург к вечеру 11 ноября придут осадки

Днём +1…+3 градуса.

Синоптическая ситуация в среду в Северной столице будет определяться передней частью приближающегося с запада североатлантического циклона. Он закроет небо плотными облаками и к вечеру принесёт осадки в виде мокрого снега и снега.

Как рассказали синоптики "Фобос", дневной прогрев будет ограничен и температурные показатели ожидаются близкими к средним многолетним значениям. Температура воздуха 11 ноября в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг местами, преимущественно ночью, пройдёт небольшой снег, мокрый снег, ночью 0…+2 градуса, днём +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv (архив)